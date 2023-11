AC Milan – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (25.11.2023)

PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

AC Milan Fiorentina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2023 18:17 .

AC Milan – Fiorentina, typy i przewidywania

Starcie Milanu z Fiorentiną to jeden z najciekawszych meczów 13. kolejki Serie A. Obie drużyny w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty – Rossoneri przed tą serią gier z 23 oczkami na koncie zajmują 3. miejsce, natomiast Viola uzbierała 20 punktów i plasuje się na 6. pozycji. Stawka tego pojedynku jest więc duża. Czy klub z Mediolanu po tym weekendzie zbliży się do mających sporą przewagę nad resztą stawki Interu Mediolan oraz Juventusu?

Viola przegrała 3 z ostatnich 5 spotkań na wyjeździe przeciwko Rossonerim. Mój typ: wygrana Milanu.

AC Milan – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Milan – absencje:

AC Milan Zawodnik Powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Niepewny Mattia Caldara Uraz kostki Początek grudnia 2023 Marco Sportiello Kontuzja łydki Początek grudnia 2023 Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Niepewny Marco Pellegrino Uraz pięty Początek grudnia 2023 Rafael Leão Uraz uda Początek grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Połowa grudnia 2023 Olivier Giroud Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach AC Milan Zawodnik Powrót Ismaël Bennacer Kontuzja kolana Niepewny Mattia Caldara Uraz kostki Początek grudnia 2023 Marco Sportiello Kontuzja łydki Początek grudnia 2023 Pierre Kalulu Uraz ścięgna Połowa lutego 2024 Simon Kjær Uraz mięśnia Niepewny Marco Pellegrino Uraz pięty Początek grudnia 2023 Rafael Leão Uraz uda Początek grudnia 2023 Noah Okafor Uraz uda Połowa grudnia 2023 Olivier Giroud Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 2 meczach

Fiorentina – absencje:

Fiorentina Zawodnik Powrót Gaetano Castrovilli Kontuzja kolana Nieznany Dodo Uraz więzadła krzyżowego Połowa maja 2024 Michael Kayode Kontuzja łydki Niepewny Lucas Beltrán Stłuczenie Niepewny Luca Ranieri Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Fiorentina Zawodnik Powrót Gaetano Castrovilli Kontuzja kolana Nieznany Dodo Uraz więzadła krzyżowego Połowa maja 2024 Michael Kayode Kontuzja łydki Niepewny Lucas Beltrán Stłuczenie Niepewny Luca Ranieri Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

AC Milan – Fiorentina, ostatnie wyniki

AC Milan w ostatniej kolejce Serie A niespodziewanie zremisował 2:2 z Lecce, a wcześniej odniósł ważne zwycięstwo nad Paris Saint-Germain (2:1) w Lidze Mistrzów, dzięki czemu wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej tych rozgrywek. Fiorentina natomiast na ligowym podwórku wygrała 2:1 z Bolonią, a w Lidze Konferencji pokonała Cukaricki 1:0 i pewnie prowadzi w tabeli swojej grupy.

AC Milan – Fiorentina, historia

Rossoneri wyglądają trochę lepiej od Violi w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań między tymi ekipami to trzy triumfy Milanu oraz dwa zwycięstwa Fiorentiny. W tym czasie zatem nie padł ani jeden remis.

AC Milan – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Milanu wynosi około 2.00, a typ na zwycięstwo Fiorentiny to mniej więcej 3.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

AC Milan – Fiorentina, przewidywane składy

AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 18 Luka Romero 32 Tommaso Pobega 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi 99 Francesco Camarda 7 Riccardo Sottil 8 Maxime Lopez 9 Lucas Beltrán 19 Gino Infantino 26 Yerry Mina 30 Tommaso Martinelli 37 Pietro Comuzzo 38 Rolando Mandragora 53 Oliver Christensen 65 Fabiano Parisi 70 Niccolò Pierozzi 72 Antonin Barak 73 Lorenzo Amatucci 77 Josip Brekalo 99 Christian Kouamé AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano AC Milan Stefano Pioli 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fiorentina Vincenzo Italiano Rezerwowi ▼ 7 Yacine Adli 18 Luka Romero 32 Tommaso Pobega 42 Alessandro Florenzi 69 Lapo Nava 80 Yunus Musah 82 Jan-Carlo Simic 83 Antonio Mirante 95 Davide Bartesaghi 99 Francesco Camarda 7 Riccardo Sottil 8 Maxime Lopez 9 Lucas Beltrán 19 Gino Infantino 26 Yerry Mina 30 Tommaso Martinelli 37 Pietro Comuzzo 38 Rolando Mandragora 53 Oliver Christensen 65 Fabiano Parisi 70 Niccolò Pierozzi 72 Antonin Barak 73 Lorenzo Amatucci 77 Josip Brekalo 99 Christian Kouamé

AC Milan – Fiorentina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Milanu 100% remisem 0% zwycięstwem Fiorentiny 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Milanu

remisem

zwycięstwem Fiorentiny

AC Milan – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na San Siro już w najbliższą sobotę, 25 listopada o godzinie 20:45.

Najwyższy bonus w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.