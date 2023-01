AC Milan – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: AC Milan - AS Roma

AC Milan – AS Roma to największy hit w ramach 17. kolejki Serie A. Faworytem tego starcia są Rossoneri. Niemniej drużyna Jose Mourinho liczy na to, że uda się jej pokrzyżować plany teamu z Mediolanu. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

AC Milan – AS Roma, typy i przewidywania

W ostatnich latach w bezpośrednich starciach z udziałem AC Milan i AS Roma częściej górą byli Rossoneri. Mamy wiele argumentów za tym, aby myśleć, że mediolańczycy utrzymają dobrą passę. Spodziewamy się wiktorii ekipy z San Siro, licząc jednocześnie na to, że w spotkaniu padną co najmniej trzy bramki.

Milan do niedzielnej potyczki podejdzie, mając na swoim koncie w pięciu ostatnich spotkaniach cztery zwycięstwa nad rzymianami. Jeden mecz zakończył się natomiast remisem. Ogólnie w 31 ostatnich bataliach między obiema drużynami 14 razy górą byli Czerwono-czarni, 10 razy miał miejsce remis, a w siedmiu potyczkach obie ekipy dzieliły się punktami. Nasz typ: wygrana Milanu + powyżej 2,5 bramki – TAK.

AC Milan – AS Roma, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Pioliego w 16 rozegranych w tym sezonie Serie A meczach zgromadzili jak dotąd 36 punktów. Milan wygrał w nich 11 razy, a w trzech spotkaniach dzielił się punktami.

Rossoneri to w tej kampanii drużyna punktująca bardzo dobrze na swoim stadionie. Milan u siebie wygrał siedem razy, notując zaledwie jedną porażkę. Tym samym tylko w roli gospodarza Rossoneri zainkasowali 21 oczek.

Team z Rzymu traci aktualnie do Milanu sześć punktów. Roma wygrała w tej kampanii dziewięć spotkań, trzy zremisowała, a w czterech potyczkach schodziła z placu gry na tarczy.

Gdyby brać pod uwagę tylko tabelę z uwzględnieniem spotkań wyjazdowych, to rzymianie plasowaliby się na trzeciej pozycji. Giallorossi na stadionie rywali zainkasowali 17 oczek, co jest efektem pięciu wygranych meczów i dwóch remisów.

AC Milan – AS Roma, historia

W sześciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami cztery razy górą był Milan, raz wygrała Roma, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą ponad rok temu. Wówczas mediolańczycy zwyciężyli 3:1.

AC Milan – AS Roma, kursy bukmacherów

AC Milan – AS Roma, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do niedzielnej potyczki osłabieni brakiem kilku zawodników. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić między innymi: Alessandro Florenzi, Divock Origi, Zlatan Ibrahimović, Mike Maignan, czy Junior Messias. W ekipie z Rzymu zabraknie natomiast Georgino Wijnalduma oraz Andrei Belottiego.

Milan: Tatarusanu – Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud

Roma: Rui Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham.

AC Milan – AS Roma, transmisja meczu

Mecz Milan – Roma będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium kosztuje 64 zł miesięcznie.

