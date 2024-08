PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kumoch

Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin, typy bukmacherskie

W środę o godzinie 17:00 na stadionie w Puławach odbędzie się zaległe spotkanie 1. kolejki Betclic 2. Ligi, w którym miejscowa Wisła zmierzy się z Zagłębiem II Lubin. Dumę Powiśla od ponad trzech tygodni prowadzi Maciej Tokarczyk i wciąż czeka na premierowe zwycięstwo. Zresztą zarówno rezerwy Miedziowych, jak i puławianie są w strefie spadkowej.

Wisła w pierwszym meczu tego sezonu przed własną publicznością przegrała z KKS-em Kalisz (1:2). Ja myślę, że ekipa Tokarczyka tym razem upora się na własnym terenie z rezerwami Zagłębia. Mój typ: Wygrana Wisły Puławy.

Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin, ostatnie wyniki

W miniony weekend puławianie ponieśli porażkę z Hutnikiem Kraków (0:1) po bramce Patrika Misaka w 55. minucie. Z kolei w środku ubiegłego tygodnia ulegli Chojniczance Chojnice (2:3) w 1/64 finału Pucharu Polski, co oznacza, że zostali wyeliminowani z rozgrywek. We wcześniejszych kolejkach Betclic 2. Ligi, Wisła zdobyła łącznie jeden punkt po remisie z ŁKS-em Łódź (0:0).

Tymczasem rezerwy Zagłębia Lubin rozpoczęły sezon ligowy z trudnościami, ponosząc dwie przegrane. W pierwszym meczu sezonu przegrali z Wieczystą Kraków (0:1). W kolejnym ligowym starciu, ponownie musiało uznać wyższość rywali, przegrywając z Chojniczanką Chojnice (1:2). W zeszłym tygodniu tak samo, jak Wisła, odpadła z Pucharu Polski po porażce z Hutnikiem Kraków (1:4).

Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin, historia

W poprzednim sezonie oba zespoły rywalizowały ze sobą dwukrotnie i każde z tych spotkań zakończyło się remisem. Pierwsze starcie miało miejsce w Puławach, gdzie obie drużyny podzieliły się punktami (2:2). W rewanżu w Lubinie, emocje sięgnęły zenitu, gdyż mecz zakończył się wynikiem (3:3).

Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin, sonda

Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin, kursy bukmacherskie

Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Bukmacherzy faworyta środowej potyczki widzą w Wiśle Puławy. Jeśli uważasz, że wygrają gospodarze, to taki kurs wynosi około 1.81. Natomiast zwycięstwo Wisły Puławy został ustalone na poziomie mniej więcej 3.87. Kurs na podział punktów wynosi około 3.58. Przy tej okazji polecam skorzystać z oferty Betclica.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2024 19:01 .

Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin, transmisja meczu

Mecz między Wisłą Puławy a Zagłębiem II Lubin odbędzie się w środę (14 sierpnia) o godz. 17:00. To zaległe spotkanie 1. kolejki Betclic 2. Ligi. Niestety mecz nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Starcie na żywo będzie można śledzić za pośrednictwem internetu. Mecz rozgrywany w Puławach możesz obejrzeć w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

