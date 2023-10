PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czarnowski

Znicz – Miedź, gdzie oglądać?

Miedź Legnica w poniedziałek stanie przed szansą zmniejszenia do zaledwie dwóch punktów straty do prowadzącej w tabeli Odry Opole. Potrzebuje do tego zwycięstwa w wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków, do którego przystąpi w roli zdecydowanego faworyta.

Gospodarze poniedziałkowego meczu przegrali cztery ostatnie ligowe mecze i zajmują obecnie przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Z kolei Miedź w dwóch ostatnich kolejkach pewnie zdobywają komplet punktów, wygrywając 3:1 z Motorem Lublin i 4:0 z Wisłą Płock. Sprawdź typy na mecz Znicz – Miedź.

Znicz – Miedź, transmisja w TV

Mecz Znicz – Miedź rozegrany zostanie w poniedziałek (30 października) o godzinie 18:00. Kibice nie mogą jednak liczyć na transmisję w telewizji. Będzie ona dostępna tylko online.

Znicz – Miedź, transmisja online

Rywalizację obu klubów będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go po uprzednim wykupieniu dostępu.

Znicz – Miedź, kursy bukmacherów

Wyraźnym faworytem poniedziałkowego meczu jest oczywiście Miedź, nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Znicz Pruszków Miedź Legnica 4.30 3.70 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2023 15:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Znicz – Miedź? Transmisja z meczu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Znicz – Miedź? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (30 października) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.