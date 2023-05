PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Złoty Kask 2023: gdzie oglądać?

W sobotnie popołudnie na torze w Opolu odbędą się finałowe zawody o Złoty Kask. Na starcie staną czołowi polscy żużlowcy, z broniącym tytułu Bartoszem Zmarzlikiem na czele. Dla najlepszego polskiego żużlowca będzie to okazja do wygrania tych zawodów po raz czwarty z rzędu. Wśród kandydatów do zajęcia czołowych miejsc wymieniani są również Domonik Kubera, Janusz Kołodziej czy Maciej Janowski.

Na liście startowej znajduje się aż 16 zawodników, a w kolejnych dwóch znajduje się na liście rezerwowej.

Rywalizację o Złoty Kask będzie można oglądać zarówno w TV jak i online.

Złoty Kask 2023: transmisja na żywo w TV

Sobotni turniej, który rozpocznie się o godzinie 16:15, będzie transmitowany w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 5.

Złoty Kask 2023: transmisja online

Sobotnie zawody będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna w usłudze CANAL+ online. Nadal można skorzystać z atrakcyjnej promocji pozwalającej zaoszczędzić 60 zł. Rejestrujac konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując na pół roku dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Sfinalizuj zakup

Kiedy i o której turniej o Złoty Kask 2023?

Finałowy turniej o Złoty Kask 2023 odbędzie się w sobotę (6 maja) o godzinie 16:15 na torze w Opolu.

Złoty Kask 2023: kursy

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w sobotnim turnieju jest Bardzo Zmarzlik. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na to wydarzenie.

Zwycięzca Strona Kursy Bartosz Zmarzlik 2.00 Dominik Kubera 6.00 Janusz Kołodziej 6.75 Maciej Janowski 12.00 Maksym Drabik 18.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 11:01 .

Gdzie oglądać turniej o Złoty Kask 2023? Zawody o Złoty Kask 2023 transmitowane będą na kanale CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się turniej o Złotu Kask 2023? Zawody zaplanowane są na sobotę (6 maja) i rozpoczną się o godzinie 16:15.

