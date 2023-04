Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Święta Wojna to najciekawiej zapowiadające się starcie na zapleczu PKO Ekstraklasy w sobotę w ramach 27. kolejki. Mecz będzie można zobaczyć nie tylko w telewizji, ale również w internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Zagłębie Sosnowiec ostatnio straciło cierpliwość do trenera Dariusza Dudka. Trzecie dołączenie do klubu nie okazało się szczęśliwe dla doświadczonego szkoleniowca. W ostatniej kolejce Zagłębiacy wysoko przegrali ze Stalą Rzeszów (0:6). Jednocześnie stery nad drużyną przejął tymczasowo Marcin Malinowski.

Ruch Chorzów to z kolei ekipa, mająca na swoim koncie serię trzech spotkań bez wygranej. Niebiescy ostatnio w ostatnich fragmentach rywalizacji zremisowali najpewniej z najładniej grającą ekipą na zapleczu PKO Ekstraklasy, czyli z Podbeskidziem (2:2). Wcześniej z kolei przegrali z Bruk-Betem Termaliką (1:2) i podzielili się punktami z ŁKS-em (3:3).

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Sobotnia batalia na ArcelorMittal Park będzie dostępna w telewizji. Transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport Extra. Rywalizacja zacznie się o 17:30.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, transmisja na żywo za darmo

Święta Wojna będzie do obejrzenia nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Transmisję można śledzić dzięki platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, transmisja online

Potyczkę pomiędzy Zagłębie a Ruchem będzie można oglądać dzięki aplikacji Polsat Box Go, która jest dostępna na smartfony, tablety, a także na Smart TV. Akapit wyżej przedstawiamy wieści na ten temat.

Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy faworyta sobotniej potyczki widzą w drużynie z Chorzowa. Kurs na ewentualny triumf Ruchu oscyluje w granicach 2,27.

1. liga Zagłębie Sosnowiec Ruch Chorzów 3.45 3.30 2.27 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 09:00 .