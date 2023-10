IMAGO / Michał Chwieduk / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin jest rewelacją tego sezonu. Nikt nie spodziewał się, że Miedziowi po 10. kolejkach będą będą na piątym miejscu ze stratą tylko trzech punktów do lidera. W poprzedniej kolejce zespół Fornalika pewnie ograł Górnik Zabrze. Piast z kolei w poprzedniej serii gier po ciężkim boju wygrał z Widzewem Łódź. Wcześniej jednak przegrał ze Śląskiem Wrocław. Gliwiczanie grają w kratkę w obecnej kampanii, a ich mecze najczęściej kończą się remisami.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Pojedynek Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, transmisja online

Mecz Zagłębia z Piastem będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Eksperci mają spory problem ze wskazaniem faworyta tego meczu. Kursy na wygraną Zagłębia oraz Piasta są niemalże identyczne. Największe typy zostały przewidziane na remis w tym starciu.

Zagłębie Lubin Piast Gliwice 3.10 3.25 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 06:21 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie – Piast? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Zagłębie – Piast? Mecz rozpocznie się w sobotę, 7 października, o godzinie 17:30.

