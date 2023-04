PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Wolverhampton – Chelsea, gdzie oglądać

Todd Boehly stracił cierpliwość do Grahama Pottera. Po tym, jak w ubiegłym tygodniu jego Chelsea przegrała z Aston Villą, Anglik stracił posadę. W stolicy Anglii panuje już nowy szkoleniowiec, który ma to samo zadanie, co Potter – wprowadzić The Blues jak najwyżej w ligowej tabeli.

Ale Wolverhampton również potrzebuje punktów. Wilki mają zaledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową i z pewnością spróbują zranić budowaną od nowa Chelsea.

Sprawdź nasze typy na mecz Wolverhampton – Chelsea.

Wolverhampton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Wolverhampton – Chelsea, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Molineux.

Wolverhampton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Pomimo ostatnich perypetii to The Blues pozostają wielkim faworytem wyjazdowego pojedynku.

