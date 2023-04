PressFocus Na zdjęciu: Anders Thomsen

Włókniarz – Stal Gorzów, gdzie oglądać?

Żużlowcy Tauron Włókniarza Częstochowa z pewnością inaczej wyobrażali sobie początek nowego sezonu. Po dwóch kolejkach pozostają bez wygranej, po tym jak najpierw zremisowali 45:45 z Zooleszcz GKM Grudziądz, a następnie ulegli na własnym torze 41:49 Platinum Motorowi Lublin. W piątek staną przed okazją na przełamanie, podejmując u siebie Ebut.pl Stal Gorzów.

Gorzowianie sezon rozpoczęli od wyjazdowej porażki 43:47 z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń, by w drugiej kolejce pewnie 51:39 pokonać na własnym torze GKM Grudziądz. Do Częstochowy również udają się z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli.

Piątkowy pojedynek Motoru z Wilkami będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Włókniarz – Stal Gorzów, transmisja w TV

Rywalizacja pomiędzy Włókniarzem Częstochowa i Stalą Gorzów odbędzie się w piątek (21 kwietnia) o godzinie 20:30. Bezpośrednia transmisja z meczu będzie dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Włókniarz – Stal Gorzów, transmisja online

Mecz w Częstochowie będzie można obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Dostępna jest promocja, która pozwala zaoszczędzić 60 zł. Przy wykupieniu półrocznego dostępu do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium za pośrednictwem naszej strony, miesięczny koszt wyniesie 59 zł zamiast 69 zł.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Dołącz dodatkowy pakiet z kanałami Eleven Sports i Polsat Sport Premium Sfinalizuj zakup