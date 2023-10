Włochy - Malta: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Squadra Azzurra powalczy o kolejne zwycięstwo w eliminacjach do Euro 2024, mierząc się z czerwoną latarnią grupy C. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

Włochy Malta

Włochy – Malta, gdzie oglądać

Reprezentacja Włoch w sobotni wieczór ma zamiar powalczyć o kolejne zwycięstwo w grupie C. Jednocześnie zawodnicy Squadra Azzurra mają zamiar zmniejszyć stratę punktową do pierwszych Anglików. Aktualni mistrzowie Europy podejdą do potyczki po wygranej nad Ukrainą (2:1). Malta uległa natomiast ostatnio Macedonii Północnej (0:2).

Włochy – Malta, transmisja na żywo w TV

Sobotnią batalię będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie dostępny od godziny 20:45 na Polsat Sport Extra.

Włochy – Malta, transmisja online

Konfrontację na Stadio Comunale San Nicola będzie można obejrzeć także w internecie. Będzie to możliwe dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, ale także na Smart TV.

Włochy – Malta, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Włochów został oszacowany na 1.03. Tymczasem opcja na wygraną Maltańczyków kształtuje się w wysokości 68.00. Remis został oszacowany na 18.00.

Włochy Malta 1.04 18.0 70.0

