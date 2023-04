Wisła - Stal: transmisja w TV i online. Po porażce w Niepołomicach Biała Gwiazda postara się o powrót na właściwy tor i zdobycie kolejnych cennych punktów w walce o awans do Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać piątkowe spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Miki Villar

Wisła – Stal, gdzie obejrzeć?

Prze tygodniem Wisła Kraków straciła pierwsze punkty w tym roku, dość niespodziewanie przegrywając 1:2 na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Szansę na rehabilitację otrzyma już w piątek, kiedy przed własną publicznością zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Wiślacy nie mogą sobie pozwolić w tym meczu na kolejne potknięcie, jeżeli chcą liczyć się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. Aktualnie zajmują 4. miejsce w tabeli z siedmioma punktami straty do prowadzącego ŁKSu i dwoma do drugiego Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Wisła musi się jednak spodziewać się w piątkowy wieczór trudnej przeprawy, bowiem będzie miała za rywala ósmą w tabeli Stal Rzeszów. Ta cały czas liczy się w walce o pierwszą szóstkę ligowej tabeli. Nie ma jednak wątpliwości, że zdecydowanie więcej atutów po swojej stronie mają wiślacy i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości to powinni zgarnąć pełną pulę. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Stal.

Wisła – Stal, transmisja na żywo w TV

Mecz Wisła Kraków – Stal Rzeszów rozegrany zostanie w piątek (14 kwietnia) o godzinie 20:30. W telewizji transmisja będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła – Stal: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Wisła – Stal można również obejrzeć za darmo online. Będzie to możliwe po skorzystaniu z promocji Fuksiarza, który za spełnienie warunków oferuje darmowy 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go, za pośrednictwem której można oglądać wszystkie mecze 1 Ligi.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – Stal, transmisja online

Piątkowe spotkanie Wisła – Stal obejrzymy także za pośrednictwem internetu korzystając z usługi Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz sposób na odebranie darmowego 30-dniowego dostępu do usługi.

Wisła – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie stawiają w tym spotkaniu na Białą Gwiazdę. Kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.65.

Wisła Kraków Stal Rzeszów 1.65 4.20 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 07:14 .

