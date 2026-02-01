Wisła Płock – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.02.2026)

Wisła Płock zmierzy się na własnym obiekcie z Rakowem Częstochowa w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja będzie miała miejsce w niedzielę (1 lutego) o godz. 14:45. Zobacz, gdzie będzie transmisja w TV i online.

Wisła – Raków: gdzie oglądać?

Wisła Płock zmierzy się na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na zakończenie rundy jesiennej Nafciarze zasiedli w fotelu lidera. Beniaminek jest jednym z największych rewelacji sezonu. Solidna defensywa zespołu prowadzonego przez Mariusza Misiurę wielokrotnie potwierdziła, że jest fundamentem dobrych wyników.

W drużynie Medalików zimą doszło natomiast do zmiany na ławce trenerskiej. Łukasz Tomczyk zadebiutuje na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. W pierwszej części kampanii Częstochowianie byli najlepiej punktującym zespołem w meczach wyjazdowych – odnieśli sześć zwycięstw i trzykrotnie schodzili z boiska pokonani. Zapraszamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią spotkania Wisła Płock – Raków Częstochowa.

Wisła – Raków: transmisja w TV

Mecz Wisły Płock z Rakowem Częstochowa będzie można śledzić na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację ze Stadionu im. Kazimierza Górskiego skomentują Adam Marchliński oraz Tomasz Wieszczycki. Początek meczu o godzinie 14:45.

Wisła – Raków: stream online

Starcie płockiej Wisły z Rakowem Częstochowa będzie też transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online. Dostęp do spotkania uzyskasz po wykupieniu pakietu Super Sport w CANAL+.

Wisła – Raków: sonda

Wisła – Raków: kursy bukmacherskie

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Raków Częstochowa? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Płock – Raków Częstochowa? Mecz zostanie rozgrany w niedzielę (1 lutego) o godzinie 14:45.

