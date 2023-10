PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Wisła Płock – Arka, gdzie oglądać?

W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 11. kolejki Fortuna 1 Ligi Wisła Płock zmierzy się z Arką Gdynia. Celem obu zespołów na ten sezon miała być walka o awans do Ekstraklasy. Obecnie w zdecydowanie lepszej sytuacji znajdują się Nafciarze, którzy zajmują czwartą lokatę. Arka spisuje się zdecydowanie gorzej, czego dowodem jest dopiero jedenasta pozycja w tabeli.

Do sobotniego spotkania w roli faworyta przystąpi Wisła Płock, która w tym sezonie jest niepokonana w meczach u siebie. Z drugiej strony Arka wygrała tylko jedno z pięciu dotychczas rozegranych spotkań na wyjeździe. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła Płock – Arka.

Wisła Płock – Arka, transmisja w TV

Mecz Wisła Płock – Arka, który odbędzie się 7 października (sobota) o godzinie 20:00, będzie można obejrzeć w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2.

Wisła Płock – Arka, transmisja online

Rywalizację obu zespołów będzie można oglądać również online. Transmisja dostępna będzie w usługach Polsat Box Go oraz CANAL+ online. W przypadku drugiej z nich transmisja będzie dostępna dla posiadaczy pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Teraz dostęp do niej można uzyskać z rabatem 240 zł przy skorzystaniu z rocznej oferty. Wówczas miesięczny dostęp do pakietu wyniesie tylko 54 zł. Z promocji można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Wisła Płock – Arka, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nieco większe szanse w tym meczu dają gospodarzom, co nie może dziwić patrząc na dotychczasowe wyniki obu zespołów w tym sezonie.

Wisła Płock Arka Gdynia 2.40 3.50 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 11:12 .

