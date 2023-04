PressFocus Na zdjęciu: Robert Lambert

Wilki Krosno – Apator Toruń, gdzie oglądać?

W czwartek odbędzie się zaległe spotkanie 2. kolejki PGE Ekstraligi, w którym Cellfast Wilki Krosno zmierzą się na własnym torze z For Nature Solutions KS Apator Toruń. Gospodarze, którzy w tym sezonie występują w roli beniaminka, tylko raz mieli okazję wyjechać na tor. W pierwszej kolejce ulegli na wyjeździe dwoma punktami drużynie Fogo Unia Leszno.

Żużlowcy z Torunia mają już na swoim koncie występy – oba na własnym torze. Najpierw pokonali 47:43 Ebut.pl Stal Gorzów, a kilka dni temu przegrali 38:52 z Betard Spartą Wrocław.

Czwartkowy mecz w Krośnie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Wilki Krosno – Apator Lublin, transmisja w TV

Rywalizacja Wilków Krosno z Apatorem Lublin odbędzie się w czwartek (27 kwietnia) o godzinie 18:00. W telewizji pojedynek ten obejrzymy na kanale CANAL+ Sport 5.

Wilki Krosno – Apator Toruń, transmisja online

Wszystkie spotkania PGE Ekstraligi można oglądać również za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online, do której uzyskanie dostępu dla Czytelników goal.pl jest możliwe w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można zaoszczędzić 60 zł. Przy wykupieniu półrocznego dostępu do pakietu z kanałami CANAL+, miesięczny koszt wyniesie tylko 39 zł. Do tego można dołożyć paczkę z kanałami Eleven Sport i Polsat Sport Premium w cenie 20 zł. Jak skorzystać z oferty?

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Dołącz dodatkowy pakiet z kanałami Eleven Sports i Polsat Sport Premium Sfinalizuj zakup