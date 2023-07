PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Widzew – Puszcza, gdzie oglądać

Przed Widzewem Łódź drugi z rzędu sezon w PKO BP Ekstraklasie. Jako beniaminek Czerwona Armia poradziła sobie dobrze, zajmując ostatecznie 12. miejsce. Teraz łodzianie przetestują nowego świeżaka. Na ich stadion przyjedzie bowiem największa niespodzianka minionej kampanii Fortuna 1 Ligi, czyli Puszcza Niepołomice.

Widzew – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Widzew – Puszcza, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Widzew – Puszcza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy typują, że to Widzew rozpocznie nowy sezon zwycięstwem.

Widzew Łódź Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2023 09:38 .

