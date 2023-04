PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Widzew Łódź szuka dobrej formy z pierwszej części sezonu. Zespół prowadzony przez trenera Janusza Niedźwiedzia spadł już na ósme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, a na swoim koncie ma dwie porażki z rzędu i tylko jedno zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach.

Piast jesienią znajdował się w strefie spadkowej, ale zmiana trenera i znakomite wyniki wiosną sprawiły, że drużyna z Gliwic wspięła się już na szóstą lokatę. Ponadto na swoim koncie mają trzy zwycięstwa z rzędu, a ostatni raz przegrali 19 lutego w rywalizacji z Legią Warszawa.

Widzew Łódź – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Mecz 29. kolejki PKO Ekstraklasy Widzew – Piast będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL 4K Ultra.

Widzew Łódź – Piast Gliwice, transmisja online

Spotkanie Widzewa z Piastem będzie również dostępne online w aplikacji CANAL+ Online. My z kolei zachęcamy do skorzystania z naszej promocji, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz tylko 39zł/mies., a w kolejnych 49zł/mies. Tym samym oszczędzisz 30 zł, a subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Widzew – Piast, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, bukmacherzy nie potrafią wskazać zdecydowanego faworyta tego spotkania. Kursy na zwycięstwo Widzewa wynoszą około 2,65, z kolei typy na wygraną Piasta oscylują wokół 2,95.

Widzew Łódź Piast Gliwice 2.70 3.10 2.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2023 07:02 .