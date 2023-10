IMAGO / Radosław Jóźwiak / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź – Stal Mielec, gdzie oglądać

Widzew Łódź nie znajduje się ostatnio w dobrej formie. Sytuacji nie poprawiła również zmiana trenera. Łodzianie wygrali tylko jeden z ostatnich sześciu ligowych pojedynków, jednak znakomicie radzą sobie w na własnym stadionie zdobywając średnio ponad 2 punkty na mecz. Stal z kolei przegrała dwa ostatnie spotkania i nie zachwyca na wyjazdach przegrywając z Lechem, Puszczą czy Rakowem i tylko remisując z Ruchem. Transmisja tego sobotniego spotkania PKO Ekstraklasy będzie dostępna na antenach CANAL+.

Widzew Łódź – Stal Mielec, transmisja na żywo w TV

Mecz Widzew – Stal będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Widzew Łódź – Stal Mielec, transmisja online

Pojedynek Widzewa ze Stalą będzie można również śledzić online w CANAL+ Online. CANAL+ przygotował specjalną promocję, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39 zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Widzew Łódź – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów faworytem spotkania jest Widzew Łódź. Typy na wygraną gospodarzy wynoszą około 2,00. Dla porównania kursy na zwycięstwo Stali oscylują wokół 4,00.

Widzew Łódź Stal Mielec 2.00 3.50 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 05:49 .

Gdzie obejrzeć mecz Widzew – Stal? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Widzew – Stal? Mecz rozpocznie się w sobotę, 7 października, o godzinie 15:00.

