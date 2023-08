Widzew Łódź - Łódzki KS: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W końcu w sobotni wieczór dojdzie do derbów Łodzi na poziomie PKO Ekstraklasy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

fot. Imago / Radosław Jóźwiak / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź – Łódzki KS, gdzie oglądać

Widzew Łódź po 11 latach przerwy w końcu będzie miał szansę zmierzyć się z odwiecznym rywalem w derbowym starciu na poziomie Ekstraklasy. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia przystąpią do spotkania po dwóch z rzędu porażkach, kolejno z Jagiellonią Białystok (1:2) i z Pogonią Szczecin (1:2).

ŁKS natomiast ma za sobą wygraną batalię z Koroną Kielce (2:1). Jednocześnie ekipa Kazimierza Moskala wróciła na zwycięskie tory po przegranej batalii z Ruchem Chorzów (1:2). Wcześniej łodzianie ulegli też Legii Warszawa (0:3).

Widzew Łódź – Łódzki KS, transmisja na żywo w TV

Hitowa potyczka w ramach czwartej kolejki PKO Ekstraklasy będzie emitowana na trzech antenach. Spotkanie będzie dostępne od godziny 20:00 na: CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Starcie skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.

Widzew Łódź – Łódzki KS, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie można zobaczyć Derby Łodzi. Rywalizacja będzie także transmitowana dzięki usłudze CANAL+ online, z której można korzystać także na urządzeniach mobilnych i na SMART TV. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Widzew Łódź – Łódzki KS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują w roli faworyta gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Widzewa wynosi 1.96. Tymczasem wariant z wiktorią ŁKS kształtuje się na poziomie 3.90.

Widzew Łódź ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2023 06:45 .

