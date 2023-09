PressFocus Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Widzew Łódź przed przerwą reprezentacyjną zanotował dwa bolesne ciosy: porażki ze Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa. Czerwona Armia z pewnością chciałaby przerwać tę fatalną serię, zwłaszcza, że od strefy spadkowej dzieli ją tylko punkt. Do Łodzi w niedzielę przyjedzie Cracovia. Pasy, z kolei, zremisowała każdy z trzech ostatnich meczów i również chciałyby wrócić do domu z kompletem oczek.

Widzew – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Widzew – Cracovia, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 30 złotych miesięcznie przy płatności za pół roku z góry Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 6 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 144 złote!

Widzew – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania, ale delikatnie większe szanse na zwycięstwo dają Widzewowi.

Widzew Łódź Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2023 07:18 .

