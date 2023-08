IMAGO / Adam Davy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea FC

West Ham United – Chelsea FC, gdzie oglądać

West Ham United i Chelsea sezon rozpoczęli od remisu i czekają na pierwsze zwycięstwo. The Blues po fatalnej poprzedniej kampanii z pewnością będą chcieli włączyć się do walki o mistrzostwo. Podopieczni Pochettino nie mogę sobie pozwolić na kolejną stratę punktów już na starce rozgrywek, ale Młoty postawią trudne warunki. Ostatni pojedynek obu zespołów zakończył się remisem. Nadchodzące starcie będzie można obejrzeć w CANAL+ Sport 2.

West Ham United – Chelsea FC, transmisja na żywo w TV

Niedzielny pojedynek West Ham z Chelsea w ramach 2. kolejki Premier League będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2.

West Ham United – Chelsea FC, transmisja online

Spotkanie będzie również dostępne online. Można je obejrzeć na platformie Viaplay.pl oraz w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 240 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

West Ham United – Chelsea FC, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów faworytem niedzielnej potyczki jest Chelsea. Bukmacher STS oferuje kurs 2,12 na zwycięstwo The Blues. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Gdzie obejrzeć mecz West Ham – Chelsea? Mecz można obejrzeć w CANAL+ Sport 2 oraz w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl Kiedy jest mecz West Ham – Chelsea? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 20 sierpnia, o godzinie 17:30.

