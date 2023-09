fot. Imago / Paweł Jaskółka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Warta – Śląsk, gdzie oglądać

W środku tygodnia Warta Poznań nie bez kłopotów wyeliminowała KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (2:1) w Fortuna Pucharze Polski. Tym samym Zieloni wrócili na zwycięskie tory po dwóch porażkach z Lechem Poznań (0:2) i Zagłębiem Lubin (0:1).

Śląsk Wrocław to z kolei zespół, mający za sobą przegrane spotkanie z Jagiellonią Białystok (0:2). Tym samym dobiegła końca passa sześciu z rzędu wygranych meczów. W jej trakcie Wojskowi pokonali między innymi Lech Poznań (3:1), czy Pogoń Szczecin (2:0).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Warta – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć w telewizji. Rywalizację będzie można oglądać na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Mecz skomentują Michał Mitrut oraz Wojciech Jagoda.

Warta – Śląsk, transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać nie tylko w telewizji, ale też dzięki usłudze internetowej. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Warta – Śląsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Warty 25% Wygraną Śląska 71% Remisem 4% 117 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Warty

Wygraną Śląska

Remisem

Warta – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w rywalizacji w Grodzisku Wielkopolskim w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na wiktorię Warty oszacowano na 2.55. Z kolei opcja na zwycięstwo Śląska kształtuje się w wysokości 3.05.

Warta Poznań Śląsk Wrocław 2.72 3.22 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 19:59 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.