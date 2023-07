fot. Imago / Marta Badowska / PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

Warta Poznań w meczu otwarcia zmierzy się z Pogonią Szczecin. Wiadomo, że przy okazji startu rozgrywek jest wiele niewiadomych. Trudno opierać jakieś spostrzeżenia na sparingach, które zwykle są przeglądem kadr lub okazją do przećwiczenia różnych wariantów gry.

Zieloni przystąpią do piątkowej potyczki po zwycięstwie nad Polonią Środa (3:0). Tym samym Warta wróciła na zwycięskie tory po czterech spotkaniach bez zwycięstwa. Portowcy natomiast przegrali ostatnio z Hansą Rostock (0:2) w próbie generalnej przed startem ligi.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja na żywo w TV

Piątkowe starcie w Grodzisku Wielkopolskim będzie emitowane w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach: CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Michał Mitrut oraz Wojciech Jagoda.

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja online

Tradycyjnie mecze Ekstraklasy będzie można śledzić również dzięki usłudze CANAL+ online.

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Warta Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich faworytem piątkowej batalią są goście. Kurs na zwycięstwo Pogoni został oszacowany na 2.08.

Warta Poznań Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lipca 2023 10:13 .

