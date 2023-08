IMAGO/David Ramirez Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Villarreal – Barcelona, gdzie oglądać?

W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 3. kolejki La Liga, Villarreal gościć będzie na własnym stadionie FC Barcelonę. Do rywalizacji w roli faworyta przystąpi oczywiście Duma Katalonii, która w dwóch dotychczasowych meczach zdobyła cztery punkty. Po bezbramkowym remisie z Getafe, przed tygodniem pokonała 2:0 Cadiz. Teraz czeka ją jednak znacznie trudniejsze zadanie.

Villarreal sezon rozpoczął domową porażką 1:2 z Realem Betis, by w drugiej kolejce zwyciężyć 1:0 na wyjeździe z Realem Mallorca. Żółta łódź podwodna teraz liczy na sprawienie niespodzianki i urwanie przed własną publicznością punktów wyżej notowanemu przeciwnikowi. Sprawdź nasze typy na mecz Villarreal – Barcelona.

Villarreal – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Mecz Villarreal – FC Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (27 sierpnia) o godzinie 17:30. Bezpłatna transmisja z tego meczu będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp należy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w STS oraz zagrać dowolny kupon za przynajmniej 2 zł. Spotkanie oczywiście transmitowane będzie także w telewizji, a transmisję znajdziesz na kanale Eleven Sports 1.

Villarreal – Barcelona : transmisja na żywo za darmo

Wszystkie ligowe mecze Barcelony możesz oglądać za darmo! Wystarczy, że skorzystasz z usługi STS TV, do której dostęp uzyskasz spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Villarreal – Barcelona zostanie odblokowany

Villarreal – Barcelona, transmisja online

Mecz Villarreal – Barcelona możesz także oglądać dzięki usłudze CANAL+ online, do której dostęp uzyskasz teraz w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat uzyskasz decydując się na roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

Villarreal – Barcelona, kto wygra?

Villarreal – Barcelona, kursy bukmacherów

Barcelona jest faworytem tego meczu, ale bukmacherzy nie mają do końca pewności co do rozstrzygnięcia w postaci wygranej gości. Widać to wyraźnie po kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

Villarreal FC Barcelona 3.55 3.70 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2023 10:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Villarreal – Barcelona? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Villarreal – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (27 sierpnia) o godzinie 17:30.

