Unia – Wilki, gdzie oglądać?

W sobotę zainaugurowany został nowy sezon PGE Ekstraligi. Zwycięstwo na swoje konto zapisał KS Apator Toruń, natomiast mecz w Grudziądzu zakończył się remisem. W niedzielę czeka nas jeszcze jeden mecz 1. kolejki, w którym Fogo Unia Leszno zmierzy się z Cellfastem Wilkami Krosno. Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze.

Unia Leszno w poprzednim sezonie musiała w ćwierćfinale uznać wyższość aktualnego mistrza kraju – Motoru Lublin. Z kolei Wilki Krosno okazały się najlepszym zespołem na zapleczu Ekstraligi i wywalczyły awans.

Niedzielne spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji. Transmisja będzie dostępna także online.

Unia – Wilki, transmisja w TV

Mecz Fogo Unia Leszno – Cellfast Wilki Krosno odbędzie się w niedzielę (9 kwietnia) o godzinie 16:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 5, a w rolę komentatorów wcielą się Maciej Noskowicz i Wojciech Dankiewicz.

Unia – Wilki, transmisja online

Jeżeli nie będziesz miał możliwości obejrzenia tego meczu w TV, to nic straconego. Transmisja będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online, dostępnej między innymi na urządzeniach mobilnych. Teraz wykupując dostęp możesz zaoszczędzić aż 240 zł, bowiem przy rocznym zobowiązaniu i płatności z góry, miesięczny koszt dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ to tylko 29 zł. Tylko, ponieważ w standardowej ofercie cena wynosi aż 49 zł. Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Unia – Wilki, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują w tym meczu innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo gospodarzy. Wystarczy spojrzeć na kursy oferowane przez nich na ten mecz.

Unia Leszno – Wilki Krosno STS FORTUNA SUPERBET Unia 1.12 1.12 1.12 Remis 18.00 18.00 17.00 Wilki 7.22 7.22 6.30

