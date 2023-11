IMAGO/Andy Rowland Na zdjęciu: Raheem Sterling

Tottenham – Chelsea, gdzie oglądać

W poniedziałkowych derbach Londynu dojdzie do pojedynku Tottenhamu Hotspur z Chelsea. W roli faworyta do tego starcia przystąpią Koguty, które w tym sezonie spisują się zdecydowanie lepiej od The Blues. Świadczy o tym również pozycja w ligowej tabeli. Tottenham jest obecnie drugi z szansą na objęcie prowadzenia po poniedziałkowym meczu, natomiast Chelsea sklasyfikowana jest na 13. lokacie.

Tottenham w poniedziałek zagra również o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu i zachowania miana jedynej niepokonanej drużynie w stawce. Chelsea będzie starała się natomiast zrehabilitować po ostatniej porażce 0:2 z Brentford przed własną publicznością. Sprawdź typy na mecz Tottenham – Chelsea.

Tottenham – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz Tottenham – Chelsea rozegrany zostanie w poniedziałek (6 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji.

Tottenham – Chelsea, transmisja online

Poniedziałkowe derby Londynu będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu. Mecz będzie pokazywany na platformie streamingowej Viaplay.

Tottenham – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Tottenhamu 47% remisem 0% wygraną Chelsea 53% 15 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Tottenhamu

remisem

wygraną Chelsea

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces w poniedziałkowym meczu dają gospodarzom, co nie może dziwić biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny w tym sezonie.

Tottenham Chelsea 2.20 3.70 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2023 11:36 .