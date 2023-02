Pressfocus Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham – Chelsea: transmisja w TV i online. W skrajnie różnych sytuacjach są obecnie oba zespoły. Chelsea wciąż przeżywa poważny kryzys, z którego nie jest w stanie się wygrzebać. Tottenham natomiast walczy o prawo gry w Lidze Mistrzów. Czy na boisku zobaczymy tak samo wielkie różnice w grze, jak w punktacji tabeli ligowej?

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Chelsea 2.75 3.25 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2023 06:58 .

Tottenham – Chelsea, gdzie oglądać?

Tottenham w 2023 roku to zespół wyjątkowo chimeryczny. Koguty przeplatają znakomite mecze, fatalnymi. Pytanie zatem, na jaki wypadnie w niedzielę. Podopieczni Antonio Conte dobrze wypadli na tle słabiutkiego West Hamu, ale rywalizacja z Milanem nie przebiegła już po ich myśli.

Jak długo potrwa jeszcze kariera Grama Pottera na Stamford Bridge? Jeśli Chelsea nie zacznie regularnie wygrywać, prawdopodobnie niedługo. The Blues wygrali tylko jeden ze swoich poprzednich 10 spotkań, a ich sytuacja w lidze jest fatalna. Kolejna porażka mogłaby być trudna do przełknięcia.

W poprzednim bezpośrednim meczu tych drużyn padły aż cztery gole. Jak będzie w niedzielę? Koniecznie sprawdźcie nasze typy na spotkanie Tottenham – Chelsea.

Tottenham – Chelsea, transmisja w TV

Derby Londynu między Tottenhamem i Chelsea rozpoczną się o godzinie 14:30, będzie można oglądać nie tylko na platformie streamingowej Viaplay, ale także na antenie CANAL+ Sport 2.

Tottenham – Chelsea, transmisja online

Mecz można naturalnie obejrzeć także za pośrednictwem internetu.

Dostępna jest opcja przez platformę streamingową Viaplay lub przez usługę CANAL+ online. W tej chwili można zyskać dostęp do usługi CANAL+ online w promocyjnej cenie, co pozwala zaoszczędzić aż 96 złotych. Poprzez rejestrację konta za pośrednictwem naszej strony i wybranie półrocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, koszt wynosi tylko 33 złote miesięcznie, co daje łączny koszt 198 złotych.

Kolejną opcją jest wybór półrocznego pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. W takim przypadku koszt w przeliczeniu na jeden miesiąc wynosi tylko 48 złotych.

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Niewiele niższe kursy bukmacherzy oferują na zwycięstwo Tottenhamu, stawiając go w roli faworyta. Typ na wygraną Kogutów wynosi w przybliżeniu 2.50.

Gdzie obejrzeć mecz Tottenham – Chelsea? Mecz będzie można obejrzeć na platformie Viaplay oraz CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Tottenham – Chelsea? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 14:30.

