Świątek - Switolina: transmisja za darmo. Iga Świątek zagra we wtorek o półfinał Wimbledonu. Jej rywalką będzie utytułowana reprezentantka Ukrainy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Świątek - Switolina w TV i online.

IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek rozgrywa swój najlepszy Wimbledon w karierze, bowiem nigdy do tej pory nie udało jej się dotrzeć do ćwierćfinału. W najlepszej ósemce znalazła się po zwycięstwie w niezwykle zaciętym spotkaniu z Belindą Bencić. Teraz na jej drodze do kolejnego wielkoszlemowego finału stanie Ukraina Elina Switolina.

Rywalka Polki zajmuje aktualnie 76. miejsce w rankingu WTA, ale w przeszłości plasowała się nawet na trzecim miejscu. Na swoim koncie ma aż 17 tytułów WTA, a w 2019 roku dotarła do półfinału Wimbledonu. Świątek ze Switoliną miała okazję spotkać się tylko raz. W ćwierćfinale turnieju w Rzymie w 2019 roku górą była Świątek, która wygrała 6:2, 7:5.

Mecz Świątek – Switolina rozegrany zostanie we wtorek (11 lipca) i rozpocznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego. Rywalizacja toczyć się będzie na korcie centralnym.

Świątek – Switolina, transmisja w TV

Polscy kibice oczywiście będą mieli możliwość obejrzeć Igi Świątek z Eleną Switoliną. Bezpłatna transmisja dostępna będzie w usłudze STS po podaniu kodu promocyjnego GOAL oraz zagraniu dowolnego zakładu za co najmniej 2 zł. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Świątek – Switolina, transmisja za darmo

Spotkanie Świątek – Switolina będzie transmitowane za darmo w usłudze STS TV. Aby odblokować sobie dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za stawkę co najmniej 2 zł

Wimbledon 2023: O której gra Świątek w ćwierćfinale?

Świątek – Switolina: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Świątek 100% wygraną Switoliny 0% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Świątek

wygraną Switoliny

Świątek – Switolina, kursy bukmacherskie

Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką wtorkowego ćwierćfinału. Kursy oferowane przez bukmacherów na jej zwycięstwo nie przekraczają 1.20.

Iga Świątek Elina Monfils 1.16 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lipca 2023 07:13 .

