IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

O której finał Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek wraca do bardzo wysokiej formy, a potwierdzeniem tego jest awans do finału turnieju China Open, który rozegrywany jest w Pekinie. Polka w drodze do finału po świetnych występach pokonała między innymi Magdę Linette, Carolinę Garcię i Coco Gauff. W finale zmierzy się z zajmującą 22. miejsce w rankingu WTA Liudmiłą Samsonową.

Dla obu zawodniczek będzie to trzeci pojedynek w historii. Dwa dotychczasowe zakończyły się wygranymi Świątek. Ostatnie ich starcie miało miejsce w tym roku w Stuttgarcie. Wówczas w 1/8 finału Polka nie dała szans rywalce wygrywając 6:1, 6:0.

Finał Świątek – Samsonowa rozegrany zostanie w niedzielę (8 października) o godzinie 13:30. Transmisja dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Świątek – Samsonowa, transmisja w TV

Z finałowego meczu Świątek – Samsonowa dostępna będzie darmowa transmisja. Znajdziesz ją w usłudze STS TV, do której dostęp uzyskasz zakładając konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz stawiając dowolny kupon. Telewizyjna transmisja z meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Samsonowa, transmisja za darmo

Mecz Świątek – Samsonowa w finale China Open 2023 będzie można oglądać za darmo w STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za stawkę co najmniej 2 zł

O której finał Świątek – Samsonowa?

Mamy dobre wiadomości, jeżeli chodzi o godzinę rozpoczęcia finałowego meczu turnieju w Pelinie, w którym Iga Świątek zmierzy się z Liudmiłą Samsonową. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 polskiego czasu.

Świątek – Samsonowa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Świątek 100% wygraną Samsonowej 0% 10 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Świątek

wygraną Samsonowej

Gdzie oglądać mecz Świątek – Samsonowa? Bezpłatna transmisja z meczu Świątek – Samsonowa będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Samsonowa? Spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę (8 października) o godzinie 13:30 polskiego czasu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.