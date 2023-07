IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek nie miała problemów z odniesieniem zwycięstw w dwóch pierwszych rundach Wimbledonu, który do tej pory nie był jej ulubionym turniejem. W piątek reprezentantka Polski zagra o awans do czwartej rundy, co będzie dla niej wyrównaniem najlepszego osiągnięcia w karierze na londyńskich kortach. Rywalką Świątek będzie zajmująca 29. miejsce w rankingu WTA Chorwatka Petra Martic.

Dla obu zawodniczek będzie to trzeci pojedynek w historii. Dwa dotychczasowe zakończyły się łatwymi wygranymi Igi Świątek. W tym roku mierzyły się ze sobą w ćwierćfinale turnieju w Madrycie. Polka wygrała 6:0, 6:3.

Mecz Świątek – Martic rozegrany zostanie w piątek (7 lipca) i rozpocznie się około godziny 17:30. Zawodniczki, które zmierzą się na korcie centralnym, wyjdą do rywalizacji po zakończeniu dogrywanego meczu Murray – Tsipitas.

Mecz 3. rundy Wimbledonu w którym Iga Świątek zmierzy się z Petrą Martic będzie transmitowany w Polsce. Bezpłatna transmisja z meczu Świątek – Martic będzie dostępna w usłudze STS pod podaniu kodu promocyjnego GOAL i zagraniu dowolnego zakładu. W telewizji pojedynek będzie transmitowany na sportowych kanałach Polsatu.

Darmową transmisję w meczu Świątek – Martic znajdziesz w usłudze STS TV. Uzyskasz do niej dostęp spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon za stawkę co najmniej 2 zł

Piątkowy meczu Igi Świątek, w którym zagra z Petrą Martic o awans do czwartej rundy Wimbledonu, rozpocznie się około godziny 17:30 czasu polskiego.

Murowana faworytka do zwycięstwa – tak można określić Igę Świątek patrząc na kursy oferowane na to spotkanie przez bukmacherów.

Iga Świątek Petra Martić 1.03 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 lipca 2023 10:56 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Martic? Bezpłatna transmisja z meczu Świątek – Martic będzie dostępna na stronie STS z kodem GOAL. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Martic? Spotkanie rozegrane zostanie w piątek (7 lipca) około godziny 17:30 czasu polskiego.

