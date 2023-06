IMAGO/Chryslene Caillaud/Panoramic Na zdjęciu: Iga Świątek

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek rozpocznie w poniedziałek rywalizację w turnieju w Bad Homburg, który będzie dla niej sprawdzianem przed czekającym ją Wimbledonem. Liderka światowego rankingu w meczu 1. rundy zmierzy się z doświadczoną reprezentantką Niemiec Tatjaną Marią.

Rywalka Świątek znajduje się w bardzo dobrej formie, co potwierdziła ostatnim występem w turnieju we włoskiej Gaibie, który zakończyła triumfem. Finałowe spotkanie rozegrała w niedzielę. Do tej pory reprezentantka Polski nie miała okazji mierzyć się z najbliższą przeciwniczką z Niemiec.

Mecz Świątek – Maria rozegrany zostanie w poniedziałek (26 czerwca), nie wcześniej niż o godzinie 18:00.

Świątek – Maria, transmisja w TV

Polscy kibice mecze z udziałem Igi Świątek podczas turnieju w Bad Homburg będą mogli obejrzeć "na żywo". W telewizji spotkanie będzie transmitowane na jednym z kanałów CANAL+ Sport.

Świątek – Maria, transmisja za darmo

Poniedziałkowy mecz 1. rundy turnieju w Bad Homburg, w którym Iga Świątek zmierzy się z Tatjaną Marią, będzie transmitowany.

Bad Hoburg 2023: O której gra Świątek?

Pierwsze spotkanie Igi Świątek podczas turnieju WTA 250 w Bad Homburg rozegrane zostanie 26 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18:00.

Świątek – Maria: kto wygra?

Świątek – Maria, kursy bukmacherskie

Reprezentantka Polski do poniedziałkowego spotkania przystąpi oczywiście w roli murowanej faworytki do zwycięstwa. Wskazują na to również kursy oferowane na ten mecz przez legalnych bukmacherów.

Iga Świątek Tatjana Maria 1.12 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2023 10:09 .

Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Maria? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (26 czerwca) po godzinie 18:00.

