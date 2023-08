IMAGO / Łukasz Sobala / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec – Radomiak Radom, gdzie oglądać

Stal Mielec jeszcze nie przegrała przed własną publicznością, gdzie zanotowała jedną wygraną i dwa remisy. Jednak faworytem piątkowego starcia jest Radomiak, który po pięciu kolejkach uplasował się na czwartej lokacie i może się pochwalić trzema wygranymi w nowej kampanii. Ostatnie bezpośrednie spotkania są jednak bardzo wyrównane, a trzy z pięciu zakończyły się remisem 1:1. Dwukrotnie padł natomiast wynik 1:0.

Czy tym razem doczekamy się większej ilości goli? Spotkanie będzie można obejrzeć na antenach CANAL+.

Stal Mielec – Radomiak Radom, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz pomiędzy Stalą i Radomiakiem będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Family. Początek o godzinie 18:00.

Stal Mielec – Radomiak Radom, transmisja online

Pierwszy mecz 6. kolejki PKO Ekstraklasy będzie również można obejrzeć online. Serdecznie zachęcamy do śledzenia tego widowiska w usłudze CANAL+ online. Dzięki promocji CANAL+ możecie także oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Stal Mielec – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Stal jeszcze nie przegrała na swoim stadionie w obecnej kampanii, ale eksperci w roli faworyta wskazują zespół Radomiaka, który po pięciu kolejkach znalazł się na czwartym miejscu w tabeli.

Stal Mielec Radomiak 3.40 3.50 2.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2023 06:15 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal – Radomiak? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family oraz w serwisie CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Stal – Radomiak? Mecz rozpocznie się w piątek, 25 sierpnia, o godzinie 18:00.

