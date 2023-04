PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec

Stal Mielec – Miedź Legnica, gdzie oglądać

Stal Mielec po niezłej rundzie jesiennej fatalnie spisywała się na wiosnę i nie potrafiła wygrać żadnego meczu, aż do poprzedniej kolejki ponosząc w dziewięciu meczach aż pięć porażek i notując cztery remisy, co znacznie pogorszyło pozycję mielczan w ligowej tabeli.

Miedź po nieudanej pierwszej części sezonu zapowiadała poprawę w rundzie rewanżowej i walkę o utrzymanie. Po 27. kolejkach zespół z Legnicy nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i nie zachwyca swoją grą. Miedź wygrała tylko jedno spotkanie z Wisłą Płock.

Zobacz także: Tabela PKO Ekstraklasy

Stal Mielec – Miedź Legnica, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz 28. kolejki PKO Ekstraklasy będzie dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie Stali z Miedzią będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Stal Mielec – Miedź Legnica, transmisja online

Ostatni pojedynek tej kolejki polskiej ekstraklasy będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował dwie ciekawe oferty. Dzięki pierwszej z nich możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Natomiast w przypadku drugiej oferty, jeśli zdecydujecie się wykupić abonament na rok z góry to zapłacicie za niego jedynie 348 zł, co daje 29zł/miesięcznie, a oszczędność wynosi 240 zł względem standardowej oferty, która kosztuje 49 zł/miesięcznie.

Stal Mielec – Miedź Legnica, kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworytem jest Stal, ale kursy na wygraną gospodarzy są dość wysokie i oscylują wokół 2,35.

Stal Mielec Miedź Legnica 2.22 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2023 12:06 .