fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

SSC Napoli – AS Roma: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Ostatni niedzielny mecz Serie A to zdecydowanie największy hit. Z punktu widzenia polskiego kibica też jest to ważne. W szeregach gospodarzy mogą wystąpić Bartosz Bereszyński i Piotr Zieliński, a u gości Nicola Zalewski. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w internecie i telewizji.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli AS Roma 1.80 3.70 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2023 20:42 .

SSC Napoli – AS Roma, gdzie oglądać

13 punktów dzieli obie drużyny w ligowej klasyfikacji. SSC Napoli jest liderem Serie A. AS Roma zadomowiła się natomiast na piątej pozycji przed meczami 20. kolejki ligi włoskiej.

Neapolitańczycy powalczą w niedzielny wieczór o czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo. Ostatnio pokonywali kolejno: Sampdorię (2:0), Juventus (5:1) i Salernitanę (2:0). Rzymianie natomiast mogą pochwalić się wiktoriami nad Fiorentiną (2:0) i Spezią (2:0). Jednocześnie potyczka Napoli – Roma zapowiada się bardzo ciekawie.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

SSC Napoli – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Batalia na Stadio Diego Armando Maradona będzie do zobaczenia w telewizji. Rywalizację będzie można śledzić na Eleven Sports 1 również w natywnym 4K. Mecz skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

SSC Napoli – AS Roma, transmisja na żywo za darmo

Konfrontacja na stadionie w Neapolu będzie również do zobaczenia w internecie dzięki stronie STS zakłady bukmacherskie. Obecnie obowiązuje promocja, pozwalająca na oglądanie spotkań Serie A bez ponoszenia żadnych kosztów po spełnieniu konkretnych warunków.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu SSC Napoli – AS Roma zostanie aktywowany

SSC Napoli – AS Roma, transmisja online

Derby del Sole będzie można oglądać również dzięki usłudze CANAL+ online. Jest to realne, gdyż stacje Eleven Sports są dostępne na platformie. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty!

Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 69 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 60 zł (płacąc tylko 354 zł zamiast 414 zł).

1-miesięczny dostęp – 69 zł

SSC Napoli – AS Roma, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem niedzielnego starcia są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Azzurrich oscyluje w granicach 1,74-1,75.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin