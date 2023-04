Śląsk - Piast: transmisja w TV i stream online. Już w czwartek rozpocznie się rywalizacja w 27. kolejce PKO Ekstraklasy. Na początek czeka nas interesujące spotkanie we Wrocławiu. Sprawdź gdzie oglądać mecz Śląsk - Piast.

Śląsk – Piast, gdzie oglądać?

W pierwszym mecz 27. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch zespołów, które nie mają jeszcze pewnego utrzymania, choć Piast Gliwice jest na bardzo dobrej drodze do jego wywalczenia. Gliwiczanie wygrali 4 z 5 ostatnich ligowych meczów, dzięki czemu powiększyli do pięciu punktów swoją przewagę nad strefą spadkową.

W znacznie gorszej sytuacji jest drużyna Śląska, która nie wygrała od czterech kolejek i ma tylko trzy punkty przewagi nad “czerwoną linią”. Czwartkowe spotkanie ma więc duże znaczenie dla obu drużyn. W roli faworyta przystąpią do niego goście z Gliwic. Sprawdź nasze typy na mecz Śląsk – Piast.

Śląsk – Piast, transmisja w TV

Otwierający rywalizację w 27. kolejce mecz Śląsk – Piast odbędzie się w czwartek (6 kwietnia) o godzinie 16:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family.

Śląsk – Piast, transmisja online

Czwartkowe spotkanie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu, co umożliwia usługa CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z jednej z dwóch promocji, które są dostępne przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Pierwsza pozwala na uzyskanie pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, natomiast druga w cenie nawet 29 zł przy rocznym zobowiązaniu i płatności z góry. W tym wypadku za 12 miesięcy dostępu zapłacimy tylko 348 zł, co pozwala zaoszczędzić aż 240 zł względem standardowej oferty.

Śląsk – Piast, kursy bukmacherskie

Forma obu drużyn każe wskazywać na Piast jako na zespół, który ma większe szanse na zdobycie trzech punktów w czwartkowych meczu. Widać to również po kursach oferowanych na to spotkanie przez bukmacherów.

Śląsk Wrocław Piast Gliwice 3.55 3.20 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2023 11:07 .

