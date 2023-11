fot.Imago / Mateusz Birecki Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk – ŁKS, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław i ŁKS to dwie ekipy, które dzieli przepaść w tabeli PKO Ekstraklasy. Ekipa z Tarczyński Arena ma na swoim koncie 27 punktów. Tymczasem beniaminek rozgrywek legitymuje się tylko siedmioma oczkami.

Śląsk podejdzie do niedzielnej potyczki po remisie z Ruchem Chorzów (2:2). ŁKS ma natomiast za sobą katastrofalny występ z Górnikiem Zabrze, w którym przegrał różnicą pięciu bramek (0:5). W związku z tym goli raczej nie powinno zabraknąć we Wrocławiu.

Śląsk – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Starcie Śląsk – ŁKS będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Śląsk – ŁKS, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie do obejrzenia spotkanie Śląsk – ŁKS. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Śląsk – ŁKS, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Śląska 75% Wygraną ŁKS-u 21% Remisem 5% 63 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Śląska

Wygraną ŁKS-u

Remisem

Śląsk – ŁKS, kursy bukmacherskie

Eksperci wydają się zgodni, wskazując w roli faworyta gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Śląska wynosi 1.76. Z kolei ewentualna wygrana ŁKS-u została oszacowana na 4.95. Wariant na remis został oszacowany na 3.90.

Śląsk Wrocław ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2023 10:26 .

