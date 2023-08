Imago/David Blunsden Na zdjęciu: Jack Grealish

Sheffield United– Manchester City, gdzie oglądać

Zero punktów, jeden gol i kiepskie perspektywy. Powrót Sheffield United do Premier League jak na razie idzie mocno pod górkę. Beniaminek przegrał z Crystal Palace i Nottingham Forest, a w najbliższej serii gier czeka go trudne wyzwanie. na Bramall Lane przyjedzie Manchester City. Obywatele wygrali pięć kolejnych spotkań z Szablami. Bukmacherzy nie przewidują porażki mistrza Anglii.

Sprawdźcie koniecznie nasze typy na mecz Sheffield United – Manchester City.

Sheffield United– Manchester City, transmisja na żywo w TV

Meczu Sheffield United z Manchesterem City nie obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jedynie na platformie Viaplay. Początek w niedzielę o godzinie 15:00.

Sheffield United– Manchester City, transmisja online

Niedzielny mecz 3. kolejki Premier League dostępny będzie do obejrzenia na platformie Viaplay. Dostęp do niej umożliwia jedynie wykupienie odpowiedniego abonamentu.

Sheffield United– Manchester City, kursy bukmacherskie

Kolosalna jest różnica w kursach bukmacherskich na Sheffield United i Manchester City. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 16.00. Typ na zwycięstwo mistrza Anglii to 1.20.

Sheffield United Manchester City 16.5 8.20 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2023 08:57 .

