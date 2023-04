fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Feliks

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, gdzie oglądać

Sandecja Nowy Sącz i Ruch Chorzów podejdą do potyczki w różnych nastrojach. Podopieczni Tomasza Kafarskiego są od czterech spotkań bez wygranej, walcząc o utrzymanie.

14-krotny mistrz Polski ostatnio natomiast w pokonanym polu zostawił Wisłę Kraków (2:0). Jednocześnie Ruch odzyskał nadzieje na to, że może wywalczyć bezpośredni awans do elity.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Niedzielna batalia będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport. Starcie zacznie się o 12:40.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, transmisja na żywo za darmo

Pierwszy niedzielny mecz w ramach 29. kolejki Fortuna 1 Ligi będzie do obejrzenia nie tylko w telewizji, ale także online. Transmisję można śledzić dzięki platformie Polsat Box Go. Teraz dostęp na 30 dni do niej możesz uzyskać zupełnie za darmo dzięki promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Trzeba spełnić następujące warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, transmisja online

W internecie konfrontacja Sandecja – Ruch będzie do obejrzenia na platformie Polsat Box Go. Usługa jest dostępna na Smart TV, smartfony i tablety.

Sandecja Nowy Sącz – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Większe szanse na zwycięstwo w niedzielnej batalii mają gości. Kurs na wiktorię Ruchu oscyluje w granicach 2,50.

1. liga Sandecja Nowy Sącz Ruch Chorzów 3.10 3.25 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2023 02:23 .