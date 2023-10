PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Ruch – Pogoń, gdzie oglądać

Ruch Chorzów, jak dotąd, zupełnie nie radzi sobie na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek wygrał tylko jeden mecz i z siedmioma punktami znajduje się w strefie spadkowej. Pogoń Szczecin, z kolei, znajduje się na fali wznoszącej. Zwłaszcza niedawne rozbicie Lecha Poznań (5:0) musiało wpłynąć pozytywnie na morale Portowców. W sobotniej delegacji również wyglądają na zdecydowanych faworytów do zgarnięcia zwycięstwa.

Sprawdź nasze typy na mecz Ruch – Pogoń.

Ruch – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

Ruch – Pogoń, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

468 zł rocznie za pakiet CANAL+

Ruch – Pogoń, kursy bukmacherskie

To Portowcy mają większe szanse na zwycięstwo.

Ruch Chorzów Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 02:55 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.