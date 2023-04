AS Roma - AC Milan: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bardzo interesująco zapowiada się batalia na Stadio Olimpico. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję z potyczki z zawodów w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

AS Roma – AC Milan, gdzie oglądać

AS Roma to aktualnie piąta drużyna w tabeli Serie A, legitymująca się bilansem 56 punktami. Do sobotniego starcia ligowego Giallorossi przystąpią po przegranym starciu z Atalantą (1:3).

AC Milan to z kolei zespół, plasujący się na czwartej pozycji w ligowej stawce. Podopieczni Stefano Pioliego zgromadzili jak dotąd tyle samo oczek co Roma. Mediolańczycy są od czterech meczów bez porażki.

AS Roma – AC Milan, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na Stadio Olimpico będzie transmitowana w telewizji. Rywalizację będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1. Starcie skomentują Patryk Mirosławski i Piotr Czachowski.

AS Roma – AC Milan, transmisja za darmo

Mecz w Rzymie będzie transmitowany nie tylko w tradycyjnej telewizji. Starcie na Stadio Olimpico można także śledzić na streamie online.

AS Roma – AC Milan, transmisja online

W internecie konfrontacje Roma – Milan będzie można oglądać, korzystając z usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

