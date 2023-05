PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Roma – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać

Gdy Jose Mourinho przejmował AS Romę, mogło się wydawać, że trenersko jest już po drugiej stronie rzeki. Tymczasem The Special One sięgnął po Ligę Konferencji, a teraz ma chrapkę na Ligę Europy. Pozostały mu trzy wielkie kroki do kolejnego historycznego osiągnięcia. Z Bayerem Leverkusen nie będzie jednak wcale łatwo. Aptekarze pod wodzą Xabiego Alonso grają szybki, nowoczesny futbol, który daje jak dotąd efekty głównie w Europie. Z pewnością nie można ich skreślać tylko z powodu mniejszego doświadczenia.

Sprawdź nasze typy na mecz Roma – Bayer Leverkusen.

Roma – Bayer Leverkusen, transmisja na żywo w TV

Mecze Ligi Europy są w Polsce transmitowane jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Roma – Bayer Leverkusen, transmisja online

Starcie Ligi Europy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stadio Olimpico.

Roma – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów Giallorossi są faworytami nadchodzącego starcia w europejskich pucharach.

