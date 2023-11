IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Rodrygo

Real – Valencia, gdzie oglądać

Fani Realu Madryt nie mają prawa do narzekań. Ich ulubieńcy zdołali wygrać El Clasico na wyjeździe, a w Lidze Mistrzów zapewnili już sobie awans do 1/8 finału. Niewielkim kamieniem w bucie jest niedawny, bezbramkowy remis w derbach z Rayo Vallecano. Ten wynik kosztował Królewskich fotel lidera, przejęty przez Gironę. Nie jest jednak wykluczone, by Los Blancos podchodzili do przerwy reprezentacyjnej ze szczytu tabeli. Muszą jednak pokonać Valencię i liczyć na utratę punktów przez obecnego lidera. Nietoperze nie przegrali czterech ostatnich meczów w lidze, z czego wygrali dwa. Z pewnością nie są faworytami starcia na Santiago Bernabeu, ale gospodarze nie mogą podejść do niego bez stuprocentowej koncentracji.

Sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Valencia.

Real – Valencia, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 13. kolejki La Ligi obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Real – Valencia, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Real – Valencia, kursy bukmacherskie

Królewscy są wielkimi faworytami sobotniego meczu u siebie.

Real Madryt Valencia CF Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2023 07:16 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.