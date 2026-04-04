Raków Częstochowa – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.04.2026)

10:25, 4. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To starcie zapowiada się bardzo ciekawie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym pojedynku już dzisiaj o godzinie 14:45.

Bartłomiej Drągowski
PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Przed nami spotkanie Rakowa Częstochowa z Widzewem Łódź w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie zespół spod Jasnej Góry z dorobkiem 38 punktów zajmuje wysokie 6. miejsce w stawce. W znacznie trudniejszej sytuacji znajduje się ekipa Widzewiaków, która posiada na swoim koncie 29 oczek i plasuje się dopiero na 17. pozycji w tabeli, walcząc o utrzymanie w elicie. Początek tej rywalizacji już w sobotę, 4 kwietnia o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: transmisja w TV

Mecz Rakowa Częstochowa z Widzewem Łódź będzie dostępny na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Marcin Rosłoń oraz Maciej Łuczak.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: stream online

Potyczkę w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć też za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego starcia znajdziesz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa |

4 kwietnia 2026

14:45

2.15
3.15
3.40
Widzew Łódź
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2026 15:08

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: sonda

Kto wygra?

  • Raków
  • Padnie remis
  • Widzew
0 Votes

Raków Częstochowa – Widzew Łódź: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Raków Częstochowa – Widzew Łódź?

Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Raków Częstochowa – Widzew Łódź?

Pierwszy gwizdek wybrzmi już w tę sobotę (4 kwietnia) o godzinie 14:45.

