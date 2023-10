fot. Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Raków – Widzew, gdzie oglądać

Raków Częstochowa do niedzielnej batalii podejdzie po zremisowanym spotkaniu ze Sportingiem SC (1:1) w Lidze Europy. Mistrzowie Polski w starciu z Portugalczykami, mimo że mieli szanse grać od ósmej minuty z przewagą jednego zawodnika, to nie miało to przełożenia na grę. Dopiero w końcówce drugiej odsłony drgnęło w szeregach Czerwono-niebieskich.

Widzew Łódź pauzował natomiast w minionym tygodniu, bo mecz z Ruchem Chorzów nie doszedł do skutku z powodu złych warunków atmosferycznych. Spotkanie zostało przełożone na 18 listopada, czyli dzień po meczu Polska – Czechy na PGE Narodowym.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Raków – Widzew, transmisja na żywo w TV

Starcie Raków Częstochowa – Widzew Łódź będzie transmitowane w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K.

Raków – Widzew, transmisja online

Standardowo nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie do obejrzenia spotkanie Raków – Widzew. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Rakowa 37% Wygraną Widzewa 63% Remisem 0% 19 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Rakowa

Wygraną Widzewa

Remisem

Raków – Widzew, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w niedzielnym meczu według ekspertów są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Rakowa wynosi 1.48. Z kolei opcja na ewentualną wygrana Widzewa kształtuje się w wysokości 7.10.

Raków Częstochowa Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2023 11:45 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.