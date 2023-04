PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków – Widzew, gdzie oglądać

Raków Częstochowa wyraźnie się zaciął. I do tego w najgorszym możliwym momencie. Zaledwie jeden zdobyty punkt na sześć możliwych sprawił, że Legia Warszawa zmniejszyła dystans do lidera do zaledwie sześciu punktów. Jeśli Medaliki marzą o historycznym mistrzostwie, muszą powrócić na zwycięską ścieżkę.

Widzew Łódź nie wygrał w Ekstraklasie aż od sześciu kolejek! Mimo tego zespół wciąż zajmuje wysoką, szóstą lokatę. Raków z pewnością ma nadzieję, że przełamanie przeciwnika nie przydarzy się jeszcze podczas tego weekendu.

Raków – Widzew, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Raków – Widzew, transmisja online

Mecz PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

Raków – Widzew, kursy bukmacherskie

Liderzy polskiej ligi są faworytem bukmacherów w niedzielnym pojedynku.

Stadion Rakow Ekstraklasa Raków Częstochowa Widzew Łódź 1.44 4.80 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2023 08:12 .

