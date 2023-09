PressFocus Na zdjęciu: Sonny Kittel

Raków – ŁKS, gdzie oglądać

Raków Częstochowa na początku sezonu miał pewien problem z łączeniem ligi i europejskich pucharów. W dwóch ostatnich kolejkach sięgnął jednak po komplet punktów i z pewnością mistrz Polski zamierza podtrzymać tę serię. Na drodze Medalików stanie jedna z najsłabiej radzących sobie ekip PKO BP Ekstraklasy. ŁKS Łódź zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i przegrał dwa ostatnie spotkania. Z pewnością w sobotę gości nie czeka łatwa przeprawa w walce o przełamanie.

Raków – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Mecz w Częstochowie obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Raków – ŁKS, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 30 złotych miesięcznie przy płatności za pół roku z góry. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 6 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 144 złote!

Raków – ŁKS, kursy bukmacherskie

Mistrzowie Polski są wyraźnym faworytem najbliższego spotkania.

Raków Częstochowa ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2023 07:47 .

