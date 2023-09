fot. Imago / Aleksandra Krzemińska / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Constantin Galca

Radomiak – Puszcza, gdzie oglądać

Radomiak i Puszcza Niepołomice to ekipy, które dzieli w ligowej tabeli różnica trzech punktów. Zielono do sobotniej potyczki przystąpią, będąc od trzech spotkań bez wygranej. Beniaminek PKO Ekstraklasy przegrał natomiast dwa ostatnie spotkania. Batalia na stadionie im. Braci Czachorów zapowiada się zatem meczem na przełamanie.

Radomiak – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć tradycyjnie w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na antenach: CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Puszcza, transmisja online

Spotkanie można śledzić także w internecie. Transmisja dostępna będzie dla użytkowników usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. W ofercie rocznej miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ wynosi tylko 39 zł, co pozwala w porównaniu do standardowej oferty zaoszczędzić 180 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Radomiak – Puszcza, kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Radomiaka oscyluje w granicach 1.67. Z kolei opcja na zwycięstwo Puszczy kształtuje się w wysokości 5.60.

Radomiak Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2023 07:39 .

