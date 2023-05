PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wilczek

Radomiak – Piast, gdzie oglądać

Radomiak Radom ostatnio wreszcie zanotował przełamanie. Drużyna wykorzystała fatalną formę Śląska Wrocław i poprawiła swoją sytuację w tabeli. Mimo tego wciąż nie może być pewna utrzymania, a zatem spotkanie z Piastem Gliwice będzie dla niej niezwykle istotne. A Piastunki zostały ostatnio powstrzymane przez Pogoń Szczecin (0:0), ale wcześniejsze pięć zwycięstw z rzędu pozwoliło im zyskać sporo spokoju. Niełatwo wierzyć w wyprzedzenie przez gliwiczan Lecha Poznań i awans do strefy europejskich pucharów, ale ci wciąż mają na to matematyczne szanse, a dopóki piłka w grze…

Radomiak – Piast, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz w Radomiu obejrzysz na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Radomiak – Piast, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Radomiak – Piast, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania, w którym nie sposób wytypować zdecydowanego faworyta.

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Piast Gliwice 2.80 3.10 2.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2023 07:21 .

