IMAGO / Łuaksz Laskowski / Newspix Na zdjęciu: Luizao

Radomiak Radom – ŁKS Łódź, gdzie oglądać

Zarówno Radomiak, jak i ŁKS pozostają bez zwycięstwa od pięciu ligowych spotkań i tylko lepszy start powoduje, że ekipa z Radomia znajduje się nieco wyżej w tabeli od ŁKS-u. Z pewności obie drużyny będą chciały przełamać złą serię i w lepszych nastrojach spędzić przerwę na mecze reprezentacji. Transmisja pierwszego sobotniego spotkania PKO Ekstraklasy będzie dostępna na antenach CANAL+.

Radomiak Radom – ŁKS Łódź, transmisja na żywo w TV

Mecz z Radomia będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Radomiak Radom – ŁKS Łódź, transmisja online

Radomiak Radom – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Eksperci uważają, że zdecydowanym faworytem tego meczu jest Radomiak, a kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują wokół 1,80. Natomiast typy na wygraną drużyny z Łodzi wynoszą około 4,60.

Radomiak ŁKS Łódź 1.80 3.85 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 04:11 .

Gdzie obejrzeć mecz Radomiak – ŁKS? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Radomiak – ŁKS? Mecz rozpocznie się w sobotę, 7 października, o godzinie 12:30.

