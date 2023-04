PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Puszcza – Wisła, gdzie obejrzeć?

Wisła Kraków w sobotę stanie przed szansą awansu na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi. Biała Gwiazda dzięki fantastycznej serii siedmiu kolejnych ligowych wygranych odrobiła straty do swoich rywali w walce o awans, ale z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W sobotę drużyna Radosława Sobolewskiego celuje w kolejne zwycięstwo, ale w żadnym wypadku nie może lekceważyć swojego przeciwnika.

Puszcza plasuje się aktualnie na 6. miejscu w tabeli i jej celem jest zakończenie sezonu na miejscu dającym prawo gry w barażach. Do realizacji tego celu przybliżać ją będzie każdy zdobyty punkt, dlatego też Wisłę może czekać w sobotę trudna przeprawa. Będzie to już trzeci pojedynek tych zespołów w tym sezonie. W jesiennym ligowym meczu górą była Puszcza, która wygrała 3:2. Zespoły spotkały się również w 1/16 finału Pucharu Polski. Po rztuach karnych awans do kolejnej rundy wywalczyła Biała Gwiazda. Oba pojedynki dostarczyły kibicom dużych emocji.

Puszcza – Wisła, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Puszcza – Wisła odbędzie się w sobotę (8 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Puszcza – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Puszcza – Wisła, transmisja online

Transmisja online z sobotniego spotkania określanego derbami Małopolski dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób pozwalający na odebranie darmowego dostępu do usługi na 30 dni.

Puszcza – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta do zwycięstwa stawiają rozpędzoną Wisłę, ale nie odbierają również szans Puszczy. Za drużyną z Niepołomic na pewno przemawia atut własnego boiska.

Puszcza Niepołomice Wisła Kraków 4.40 3.50 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2023 09:01 .

