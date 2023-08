IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Artur Siemaszko

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, gdzie oglądać

Puszcza Niepołomice wciąż czeka na swoje historyczne zwycięstwo w PKO Ekstraklasie. Beniaminek w pierwszej kolejce sezonu przegrał z Widzewem Łódź, a przed tygodniem znacznie lepsza okazała się Jagiellonia Białystok. Stal Mielec też jeszcze nie wrzuciła wysokich obrotów i dwa pojedynki zakończyła remisami. Ostatni raz obie drużyny spotkały się w czerwcu 2020 roku na poziomie Fortuna 1 Ligi. Tamto widowisko zakończyło się bezbramkowym remisem.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, transmisja na żywo w TV

Ostatni mecz 3. kolejki PKO Ekstraklasy Puszcza – Stal będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, transmisja online

Poniedziałkowy pojedynek Puszczy ze Stalą będzie dostępne również w usłudze CANAL+ online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Puszcza Niepołomice – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania jest Puszcza Niepołomice. Kursy na zwycięstwo beniaminka PKO Ekstraklasy oscylują wokół 2,48.

Puszcza Niepołomice Stal Mielec 2.43 3.32 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2023 06:10 .